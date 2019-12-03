Геннадий Давыдько: «Патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими инициативами Лилия Ананич идёт в парламент

Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Всё, сказанное перед этим, мне просто ложится на моё депутатское сердце, что называется. Спасибо, потому что то, что говорила Лилия Станиславовна – это я бы тоже хотел произнести. И, конечно, наказы в округе. Но самые главные темы и проблемы у меня – это демографическая. Которая влечёт за собой, естественно, и экономические вопросы, и социальные, и всё-всё-всё. И рабочие места.

Сейчас коэффициент рождаемости в Беларуси, по-моему, 1,8. Для того, чтобы через 100 лет нация белорусов осталась на Земле, надо, чтобы коэффициент рождаемости был хотя бы 2,3.

Поэтому патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги – работать, зарабатывать, платить налоги.