Новости по тегу #Беларусь-Сербия

Об этом заявил заместитель премьер-министра в ходе встречи с сопредседателем Межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем.
Минск и Белград продолжают строить доверительные и взаимовыгодные отношения.
Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович.
Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович.
Сегодня с ответным визитом Брестскую областную клиническую больницу посетила посол Сербии в Беларуси Илина Вукайлович.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии Александру Вучичу с Днем государственности.
Сохранение исторической памяти – нить, которая объединяет белорусов и сербов. Как не исказить факты и не придать забвению подвиг советского народа, обсуждали 9 Мая в Совете Республики.
В ближайшие дни гостей ждет обширная программа – встречи с руководством палат парламента Беларуси, посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями столицы Беларуси.
Кроме того, он поблагодарил главу государства за принципиальную позицию и доказанную поддержку Республики Беларусь в вопросе территориальной целостности и суверенитета Сербии.
Размещение плакатов – это четкое заявление против вмешательства иностранных сил во внутренние дела суверенных государств.
«Наш Президент Вучич и ваш Президент Лукашенко – лидеры свободного мира. У нас и у вас всегда основными ценностями были свобода и независимость. И так веками».
Дружественный шаг Белграда – способ подчеркнуть роль главы государства как символа борьбы за независимость и свободу от иностранного влияния.
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