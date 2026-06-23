Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-Сербия

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич
23 июня 2026 13:46

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич

Ключевой партнер на Балканах – детали встречи Лукашенко с главой сербской дипмиссии в Беларуси
04 мая 2026 17:31

Ключевой партнер на Балканах – детали встречи Лукашенко с главой сербской дипмиссии в Беларуси

Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения – Вукайлович
04 мая 2026 13:35

Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения – Вукайлович

Лукашенко: в Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии
04 мая 2026 10:42

Лукашенко: в Беларуси всегда с величайшим уважением относились и будут относиться к Сербии

Открываем новые перспективы! Брестские медики развивают сотрудничество с коллегами из Сербии
18 февраля 2026 16:54

Открываем новые перспективы! Брестские медики развивают сотрудничество с коллегами из Сербии

Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко
15 февраля 2026 07:33

Беларусь и Сербия находят новые пути для кооперации в приоритетных сферах – Лукашенко

В Совете Республики состоялась встреча с парламентской делегацией Сербии
09 мая 2025 19:58

В Совете Республики состоялась встреча с парламентской делегацией Сербии

С официальным визитом – делегация Республики Сербской прибыла в Беларусь
19 марта 2025 07:07

С официальным визитом – делегация Республики Сербской прибыла в Беларусь

Президент Сербии поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
28 января 2025 10:35

Президент Сербии поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

В центре Белграда разместили плакаты в поддержку Лукашенко
24 января 2025 07:21

В центре Белграда разместили плакаты в поддержку Лукашенко

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром
21 января 2025 18:08

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром

В Белграде прошла конференция, посвящённая выборам Президента Беларуси
17 января 2025 17:08

В Белграде прошла конференция, посвящённая выборам Президента Беларуси