«Мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь». Подробности большого интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову

Новости Беларуси. Региональная безопасность, внешняя политика и очень личные вопросы. 24 декабря глава государства дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но ключевой темой двухчасовой беседы, конечно, стали отношения между Минском и Москвой. Говорили о суверенитете, условиях углубления интеграции и подводных течениях. Глава государства ещё раз чётко обозначил границы союзного строительства: Минск только за ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. На смелые вопросы одного из самых известных журналистов современной России Президент отвечал в течение двух часов. Подробности – в сюжете Евгения Пустового.

Российский мастодонт политического интервью даже немного растерялся, отвечая на вопрос о самой яркой цитате Президента Беларуси. За два часа острого и открытого диалога их было слишком много. Основная тема – отношения между Минском и Москвой. Независимость, условия интеграции, подводные течения. Границы союзного строительства обозначены: они в границах суверенных территорий. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь. Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

«Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и экономических событиях. А её главный редактор известен своими острыми интервью и критическими статьями. Но это не мешает Алексею Венедиктову получать государственные награды, номинироваться вместе с радиостанцией на соискание Нобелевской премии и быть вхожим в кабинет Кремля.





Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Не секрет, что перед интервью я встречался в Министерстве иностранных дел, Министерстве экономики, Министерстве обороны, в Администрации Президента. Брифинговался, узнавал их настроения. Я понимаю, что в этом году все подпишут, эти протоколы, и пойдет дорожная карта, но понимаю, что настроение существует в российском руководстве достаточно скептическое по отношению к тому, как будет развиваться союз.

Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер В общем, вопрос за Беларусью не стоит. Минск стоит на своих интересах, как любое суверенное государство. На недавние переговоры в Петербург белорусская сторона привезла целый список аргументов.





Александр Лукашенко:

Если кто-то в этот союз вступает, он, что, вступает ради того, чтобы хуже было? Нет. А у нас с какого-то момента нашего союзного строительства, и евразэсовского здесь, все пошло вниз. Сменилась у вас власть. И со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали: проживем без всех, Беларусь нам не нужна, будем потихоньку ее прессовать, экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее.

Но не это главное. Результат сегодня – минус 9 миллиардов долларов дефицит в товарообороте. Т.е. мы у вас покупаем на 9 миллиардов больше, чем продаем. Это причина американо-китайского конфликта.





В Европейском союзе все страны равные, и голоса – равновесные. Именно взвешенная риторика Беларуси по ситуации на Донбассе на чаше весов миролюбия перевесила все остальные предложения.

Александр Лукашенко:

Украина для нас не союзник в таком понимании, но у нас очень добрые, близкие отношения с Украиной, которые оцениваются более 5 миллиардов долларов товарооборота в год. Это большой товарооборот. Это я не говорю о том, что где-то мои корни в Украине зарыты, что мы 160 тысяч беженцев проглотили, когда конфликт начался. Я недавно европейцам в Австрии: вы тысячу человек поделить не можете (у них есть такая проблема в ЕС), а мы за два года 160 тысяч – я подписал указ, и на следующий день беглым украинцам – равные условия с белорусами. Некоторые уезжали, приезжали, некоторые остались, но то, что зафиксировали – 160 тысяч. Люди бежали, а люди наши, им некуда было деваться. Поэтому я их спасал. Поэтому у нас такая добрая история наших отношений.

Вы часто говорите, вот Лукашенко – самый популярный политик из иностранцев в Украине. Это не потому, что Лукашенко. А потому, что мы много чего хорошего сделали для Украины, будем делать, продолжаем делать и готовы самую серьезную роль сыграть в конфликте, потому что мы – братья!





О корнях независимости и корнях недовольства. Тема интеграции – на злобу дня.

На ней по обе стороны некоторые силы пытаются сколотить политический капитал, а люди лишь марионетки в чужих руках.





Александр Лукашенко:

Очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления (я не знаю зачем).

Моделирование союзов бывает разное. Но наш народ одинаково не приемлет ни оголтелых демократий, ни вассального преклонения перед заморскими идеологиями, ни власти олигархата. Мы крепко сжимаем в руках свой суверенитет – добытый мозолистым историческим путём. Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»