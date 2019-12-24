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«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы

24 декабря 2019 18:40
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Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы -1

Алексей Венедиктов – опытный и мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом.  Как политическому стратегу  шахматы, зробленные именно в Беларуси.  

«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы -4

         

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Это лучшие шахматы, которые я видел, и я нашел их в Беларуси. Если бы я нашел их в Сингапуре, я бы привез их из Сингапура. Но это делается действительно в Минске, и у меня стоят такие же шахматы для дома, поэтому я знаю качество этого продукта. Я дома плохих продуктов не держу.

Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы -7

  

# Подарки # общество # Александр Лукашенко # Алексей Венедиктов # Фотофакт

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