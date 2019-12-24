«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы

Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать
Алексей Венедиктов – опытный и мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом. Как политическому стратегу – шахматы, зробленные именно в Беларуси.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Это лучшие шахматы, которые я видел, и я нашел их в Беларуси. Если бы я нашел их в Сингапуре, я бы привез их из Сингапура. Но это делается действительно в Минске, и у меня стоят такие же шахматы для дома, поэтому я знаю качество этого продукта. Я дома плохих продуктов не держу.