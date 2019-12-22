Подводим итоги встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. О чём удалось договориться?

Но не только. В городе на Неве решались вопросы углубления интеграции в Союзном государстве.

Новости Беларуси. Интеграционная повестка определила уходящую неделю. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Итак, председательство в органах Евразийского экономического союза переходит к Беларуси. Главой ЕЭК, как и анонсировалось, станет Михаил Мясникович, экс-премьер-министр и спикер Совета Республики. Пожалуй, это главное, что можно сказать по итогам Высшего Евразийского экономического совета.

Куда более ожидаемой стала встреча Александр Лукашенко и Владимира Путина. Оно и понятно: столько информационного шума, сколько породила тема углубленной интеграции, давно не было. Но караван идет по обозначенному главами государств маршруту. И прогресс очевиден: после встречи в Санкт-Петербурге сторонам осталось согласовать всего 3 из 31 дорожной карты.