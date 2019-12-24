Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

Новости Беларуси. Основная тема интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову – отношения между Минском и Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили о суверенитете, условиях углубления интеграции и подводных течениях. Глава государства еще раз четко обозначил границы союзного строительства: Минск только за ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта, 31-й план. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать. Да, в правительстве попытались увязать, не знаю только зачем. 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, – таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся.