Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

Новости Беларуси. «Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и экономических событиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы вообще на тему 31-й карты с Путиным договорились не разговаривать

Главный редактор известен как автор смелых интервью и критических статей. Алексей Венедиктов удостоен многих государственных наград и даже номинировался вместе с радиостанцией на соискание Нобелевской премии.