Какие кадровые перестановки произошли в МВД 24 декабря

Новости Беларуси. Кадровые перестановки в системе МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На должность официального представителя ведомства в посольстве Беларуси в Украине (по совместительству в Республике Молдова) главой государства согласована кандидатура Николая Мельченко, ранее занимавшего пост заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности страны. На его место назначен Александр Барсуков.

На должность еще одного заместителя министра внутренних дел перемещен руководитель Департамента охраны МВД Сергей Хоменко.