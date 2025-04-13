Межпарламентское сотрудничество Беларуси и Узбекистана вышло на новый уровень – Наталья Кочанова

Новый вектор в развитии двусторонних отношений. Белорусская парламентская делегация приняла участие в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. На полях форума парламентарии уделили особое внимание вопросам кибербезопасности, обеспечения гендерного равенства и сохранения исторической памяти. И это лишь малая часть того, на чем были сделаны акценты.

В рамках официального визита в Узбекистан состоялась встреча главы белорусской парламентской делегации и Президента Узбекистана. Наталья Кочанова передала лидеру Узбекистана искреннее приветствие и наилучшее пожелание от Президента Беларуси. В ходе диалога стороны рассмотрели весь спектр двусторонних отношений. Отмечен рост товарооборота, успешные кооперационные проекты, межкультурный обмен. Также отмечена важность межпарламентского диалога.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Между нашими странами, между Беларусью и Узбекистаном, сложились добрые и доверительные отношения. Но прежде всего, конечно, это благодаря той политике, которая проводится нашими президентами. Это партнерство вышло на стратегический уровень. Мы понимаем, что Узбекистан для нас близкий, добрый друг и партнер, и в этом нет никакого сомнения. Конечно, те договоренности, которые есть на высшем уровне между нашими президентами, мы должны реализовывать и на уровне правительства, и на уровне межпарламентского сотрудничества.

И мы с огромным удовлетворением отмечаем, что действительно сегодня много уже сделано, но много нам предстоит еще сделать на самом деле. Что касается нашего межпарламентского сотрудничества, оно действительно вышло на абсолютно новый уровень, в этом нет никакого сомнения. Подтверждением тому визит, который состоялся в Беларусь, нашей коллеги Танзилы Камаловны Нарбаевой.

Впервые мы провели бизнес-форум женщин-предпринимателей. В прошлом году состоялся официальный визит наш в Узбекистан. Мы провели второй женский бизнес-форум. В этом году мы готовим третий бизнес-форум. Мы хотим, чтобы более тесно сотрудничали наши молодежные советы, которые работают при наших парламентах. И, конечно, будем рады реализации тех проектов, которые уже себя хорошо зарекомендовали.

В год 80-летия Великой Победы, который будут отмечать наши страны, тогда, когда мы плечом к плечу сражались вместе, чтобы отстоять свободу и независимость тогда нашей общей страны, мы должны сделать все для того, чтобы эта история не повторилась никогда.