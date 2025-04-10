Лукашенко о Беларуси: назовите мне другую такую страну, где так вот трясутся за жизнь человека?!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже видел все, всякую их демократию. Их демократия была так глубоко спрятана, что порой мы ее не замечали. Я вам говорил, под плинтусом, под веником, еще где-то в углу. И они обычно в средствах массовой информации были такими демократичными. И тут их прорвало. Мало того, что это ведущий политик Франции Марин Ле Пен, так она же женщина. Вы ее куда сажаете? Ни за что. Вот их демократия. А как у них выборы проводятся? Возьмите, к примеру, Соединенные Штаты Америки. Прошлые выборы, когда Трампа бедного бомбили, молотили, в тюрьму чуть не посадили, по почте голосовали, потом находили под забором или где-то на мусорке бюллетени. В конце концов, наклонили этого бедного Трампа, Байден стал президентом. Так его же и потом били, по судам таскали, потом стреляли. Это что, демократия? Вот их демократия. У нас выборы прошли тихо, спокойно, и их это больше всего возмутило. Но самое главное, мы уважаем своих людей. Я безмерно уважаю белорусов. Не так, как они там камеру увидели, что-то наболтали, налепетали на эту камеру, заявление сделали и все. А политика совершенно иная. Людей не любят, людей не уважают. Демос – народ, кратос – власть. Как же вы осуществляете власть в интересах этого народа?

Ну и потом, наша дорога – это социально ориентированное государство. Мы его давно строим. У нас сегодня каждый гражданин может получить бесплатное для него образование. 95 % – бесплатное здравоохранение. На улице ты валяться не будешь, как в Соединенных Штатах Америки. Страховки нет – помирай на улице. Нет, мы за своими людьми смотрим. То есть у нас много чего для людей делается. Работа, заработная плата, которую ты заработаешь, возможности для того, чтобы заработать, колоссальные. Но надо работать. Поэтому право на жизнь человека. Назовите мне другую такую страну, где так вот трясутся и дрожат за жизнь человека?!