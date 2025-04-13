В Санкт-Петербурге состоялись российско-американские переговоры по урегулированию конфликта в Украине

На пути к перемирию. Шагом к встрече президентов России и США назвали прошедшую Санкт-Петербурге встречу Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Переговоры в закрытом формате 11 апреля продлились четыре с половиной часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кремле сообщили, что стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры обеих стран ранее уже демонстрировали политическую волю насчет встречи. И она состоится, однако сейчас необходимо провести ряд подготовительных работ. Напомним, что в четверг, незадолго до встречи Уиткоффа и Путина, состоялись шестичасовые переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле. Стороны обсудили нормализацию работы посольств двух стран.