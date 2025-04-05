Парламентарии подтвердили открытость Беларуси в сфере международной информбезопасности

Внимание всей планеты (или по крайней мере 180 государств) приковано к столице Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ташкент принимает 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза – одну из самых авторитетных международных площадок. И одна из самых старейших – еще в конце XIX века она стала первой площадкой для мирового политического диалога. 5 апреля в Ташкент прибыла и белорусская делегация. Впереди насыщенная программа. В течение недели участники международного форума будут делиться опытом в проведении реформ, направленных на социальную защиту населения, снижение уровня бедности и укрепление верховенства права.

Помимо ряда двусторонних встреч, белорусские парламентарии примут участие в общих дебатах ассамблеи, а также в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Отдельное внимание уделено кибербезопасности и противодействию терроризму, а также использованию искусственного интеллекта. Подробности. Напомним, еще 2019 году Президент Беларуси предложил сформировать «пояс цифрового добрососедства». Речь идет о заключении международных соглашений об обеспечении информационной безопасности на планете. Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета. Отметим, что в программе визита парламентской делегации Беларуси в Узбекистан также запланирован ряд двусторонних встреч.