Парламентарии подтвердили открытость Беларуси в сфере международной информбезопасности
Внимание всей планеты (или по крайней мере 180 государств) приковано к столице Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ташкент принимает 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза – одну из самых авторитетных международных площадок. И одна из самых старейших – еще в конце XIX века она стала первой площадкой для мирового политического диалога.
5 апреля в Ташкент прибыла и белорусская делегация. Впереди насыщенная программа. В течение недели участники международного форума будут делиться опытом в проведении реформ, направленных на социальную защиту населения, снижение уровня бедности и укрепление верховенства права.
Помимо ряда двусторонних встреч, белорусские парламентарии примут участие в общих дебатах ассамблеи, а также в конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Отдельное внимание уделено кибербезопасности и противодействию терроризму, а также использованию искусственного интеллекта. Подробности.
Напомним, еще 2019 году Президент Беларуси предложил сформировать «пояс цифрового добрососедства». Речь идет о заключении международных соглашений об обеспечении информационной безопасности на планете.
Ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета. Отметим, что в программе визита парламентской делегации Беларуси в Узбекистан также запланирован ряд двусторонних встреч.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Межпарламентский союз – это действительно уникальная площадка, это старейшая универсальная межпарламентская организация, которая объединяет и консолидирует работу всех парламентов мира. Основной темой является социальное развитие и справедливость, темы, которые очень близки и понятны каждому белорусу, темы, которые стоят во главе угла политики, которую проводят Президент и правительство нашей страны. И, конечно, нам есть чем поделиться с нашими коллегами из других парламентов мира, и об этом мы будем говорить с трибуны Межпарламентского союза.
Сегодня одной из острейших мировых тем становится сохранение исторической памяти. В этой плоскости просто необходимо объединять усилия государств и укреплять международное сотрудничество. Так, парламентарии стран СНГ на встрече геополитической группы «Евразия» приняли резолюцию, посвященную 80-летию Великой Победы. Инициатором документа выступила белорусская сторона. Акцент в заявлении сделан на недопущение фальсификации истории, оправдания нацистского и фашистского движений, а также уважение к мемориалам и захоронениям воинов-освободителей на территории разных государств.