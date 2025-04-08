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Беларусь и Эфиопия намерены вывести взаимодействие на качественно новый уровень

08 апреля 2025 07:47
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Беларусь заинтересована в наращивании сотрудничества с африканскими странами. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам Сергей Алейник в ходе переговоров с главой Совета Федерации Эфиопии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая в эти проходит в Ташкенте.

Беларусь и Эфиопия намерены вывести взаимодействие на качественно новый уровень-2

Для Беларуси Эфиопия – значимый и надежный партнер в Африканском регионе. Особый импульс сотрудничеству придали личные контакты. В минувшем году состоялись переговоры Александра Лукашенко и премьер-министра Эфиопии, прошла встреча министров иностранных дел. Сегодня стороны намерены вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, чтобы получить ощутимые результаты в экономической и гуманитарной сферах. Эфиопия заинтересована в изучении опыта Беларуси в области фармацевтики, информационных технологий, сельского хозяйства и машиностроения.

Беларусь и Эфиопия намерены вывести взаимодействие на качественно новый уровень-4

Агеньеху Тешагер, председатель Совета Федерации Эфиопии:
Беларусь – исторический партнер Эфиопии. Лучший друг. Белорусские тракторы у нас. В прошлом столетии, в 50-е и 60-е годы мы импортировали эти тракторы. Сейчас наши отношения углубляются. Мы хотим углубить эти отношения, которые имеют глубокую историческую составляющую.

Беларусь и Эфиопия намерены вывести взаимодействие на качественно новый уровень-6

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
На полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза мы наладили контакты с руководством верхней палаты парламента Эфиопии. В рамках этой сессии мы эти контакты укрепили, мы провели встречу со спикером верхней палаты парламента Эфиопии. Мы договорились развивать межпарламентское сотрудничество, договорились о визите спикера верхней палаты парламента Эфиопии в Республику Беларусь, договорились развивать такие направления, как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, гуманитарная сфера, молодежное сотрудничество межпарламентское. Ну и, естественно, всячески способствовать развитию многоплановых отношений между нашими странами.

Сегодня в Эфиопии высокая потребность в сельскохозяйственных машинах, которая удовлетворяется не полностью. Как отметил Сергей Алейник, сейчас идет активная работа по возобновлению контрактов по поставке агромашин в этот африканский регион.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник

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