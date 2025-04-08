Беларусь и Эфиопия намерены вывести взаимодействие на качественно новый уровень

Беларусь заинтересована в наращивании сотрудничества с африканскими странами. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам Сергей Алейник в ходе переговоров с главой Совета Федерации Эфиопии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча состоялась на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая в эти проходит в Ташкенте.

Для Беларуси Эфиопия – значимый и надежный партнер в Африканском регионе. Особый импульс сотрудничеству придали личные контакты. В минувшем году состоялись переговоры Александра Лукашенко и премьер-министра Эфиопии, прошла встреча министров иностранных дел. Сегодня стороны намерены вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, чтобы получить ощутимые результаты в экономической и гуманитарной сферах. Эфиопия заинтересована в изучении опыта Беларуси в области фармацевтики, информационных технологий, сельского хозяйства и машиностроения.

Агеньеху Тешагер, председатель Совета Федерации Эфиопии: Беларусь – исторический партнер Эфиопии. Лучший друг. Белорусские тракторы у нас. В прошлом столетии, в 50-е и 60-е годы мы импортировали эти тракторы. Сейчас наши отношения углубляются. Мы хотим углубить эти отношения, которые имеют глубокую историческую составляющую.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

На полях 149-й Ассамблеи Межпарламентского союза мы наладили контакты с руководством верхней палаты парламента Эфиопии. В рамках этой сессии мы эти контакты укрепили, мы провели встречу со спикером верхней палаты парламента Эфиопии. Мы договорились развивать межпарламентское сотрудничество, договорились о визите спикера верхней палаты парламента Эфиопии в Республику Беларусь, договорились развивать такие направления, как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, гуманитарная сфера, молодежное сотрудничество межпарламентское. Ну и, естественно, всячески способствовать развитию многоплановых отношений между нашими странами.

Сегодня в Эфиопии высокая потребность в сельскохозяйственных машинах, которая удовлетворяется не полностью. Как отметил Сергей Алейник, сейчас идет активная работа по возобновлению контрактов по поставке агромашин в этот африканский регион.