Кочанова на полях Ассамблеи МПС предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы каждый в своем выступлении пытаемся сказать о том, что сегодня парламентарии должны очень много и плотно работать, сотрудничая с нашими парламентами разных стран для того, чтобы обсуждать наиболее актуальные вопросы, которые волнуют всех: равенство, суверенитет и независимость наших стран, оказание поддержки уязвимым слоям населения. И если мы достигли многого в своей стране сегодня в плане социального равенства, наша страна развивается достаточно успешно. Наша политика, которая проводится в нашей стране нашим Президентом, – это прежде всего люди. И все, что делается в нашей стране, конечно, делается для народа. Вместе с тем мы понимаем, что еще много стран, где есть социальная несправедливость, где люди голодают, где люди нуждаются в помощи и поддержке. Военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, их достаточно много, более 50. И, конечно, мы не можем с этим мириться. Мы должны объединиться для того, чтобы решать вот такие глобальные проблемы, которые волнуют людей на нашей планете.