Кочанова на полях Ассамблеи МПС предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития

Социальное развитие и справедливость, достижение Целей устойчивого развития требуют глобального сотрудничества. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси в ходе общих дебатов в рамках 150 ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Ташкенте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития, подчеркнув, что парламенты должны активно взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и лучшими практиками, создавая сеть единства и солидарности. Как отметила спикер, в международных контактах белорусские парламентарии продвигают идеи мирного добрососедства, равноправного и справедливого межгосударственного сотрудничества.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы каждый в своем выступлении пытаемся сказать о том, что сегодня парламентарии должны очень много и плотно работать, сотрудничая с нашими парламентами разных стран для того, чтобы обсуждать наиболее актуальные вопросы, которые волнуют всех: равенство, суверенитет и независимость наших стран, оказание поддержки уязвимым слоям населения. И если мы достигли многого в своей стране сегодня в плане социального равенства, наша страна развивается достаточно успешно. Наша политика, которая проводится в нашей стране нашим Президентом, – это прежде всего люди. И все, что делается в нашей стране, конечно, делается для народа. Вместе с тем мы понимаем, что еще много стран, где есть социальная несправедливость, где люди голодают, где люди нуждаются в помощи и поддержке. Военные конфликты, которые сегодня происходят в мире, их достаточно много, более 50. И, конечно, мы не можем с этим мириться. Мы должны объединиться для того, чтобы решать вот такие глобальные проблемы, которые волнуют людей на нашей планете.
Ассамблея Межпарламентского союза – это еще и возможность обзавестись дружескими связями со многими странами. Так, Наталья Кочанова провела ряд двухсторонних встреч: с председателем Межпарламентского союза Тулией Эксон, а также председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Обсуждалось межпарламентское взаимодействие и проекты в экономической, торговой и образовательной сферах Беларуси и Узбекистана.
Кочанова встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана.