Люди прямо сияют. Лазуткин рассказал, за что белорусы любят Лукашенко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу за мир и суд над враньем. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:

О труде на земле, о труде на малой родине мы будем говорить. Александр Лукашенко сегодня посещал Могилевскую область, сразу несколько предприятий, мест. Общался с народом, а это всегда так интересно, красиво, душевно. Никто из мировых политиков не может так выйти и найти одновременно общий язык и с бабулькой з вёскі, и с сельским интеллигентом, и с журналистом, и с военным. С кем угодно. Батька со всеми сразу легко находит общий язык. Понятно, когда уборочная кампания, Александр Лукашенко лично контролирует всегда сбор урожая, посевная – то же самое. Вот сам факт такого визита о чем говорит?