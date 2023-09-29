Люди прямо сияют. Лазуткин рассказал, за что белорусы любят Лукашенко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу за мир и суд над враньем. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, СТВ:
О труде на земле, о труде на малой родине мы будем говорить. Александр Лукашенко сегодня посещал Могилевскую область, сразу несколько предприятий, мест. Общался с народом, а это всегда так интересно, красиво, душевно. Никто из мировых политиков не может так выйти и найти одновременно общий язык и с бабулькой з вёскі, и с сельским интеллигентом, и с журналистом, и с военным. С кем угодно. Батька со всеми сразу легко находит общий язык. Понятно, когда уборочная кампания, Александр Лукашенко лично контролирует всегда сбор урожая, посевная – то же самое. Вот сам факт такого визита о чем говорит?
Андрей Лазуткин, политолог:
Не все же летают на вертолетах политики, мягко говоря, надо показать, что все безопасно, все хорошо, а между прочим, польская сторона недавно устраивала провокации воздушные нам на границе, поэтому воздушное пространство мы свое бережем. Президент показывает: смотрите, куда хочу, туда лечу, это тоже важно. Но что касается работы с людьми, народом, посмотрите, Григорий, это внимание местной вертикали власти. Такие поездки, неважно, какой повод (это сельское хозяйство, это промышленность), это такой, знаете, срез, проверка определенная, все ли у вас хорошо. А пока Президент летит, проверяет, что нужно сверху посмотреть, что убрали, что не убрали, какие постройки заброшены может быть, что недоделали, где какие-то проблемы, это все видно с вертолета. Лес не убрали, может быть, после бурелома. Для местной вертикали власти это тяжеловатый день, но вот люди довольны. Если посмотреть население, то они прямо сияют, и это тоже приятный звоночек, потому что что это за власть, которая не видит свой народ и которая перед выборами, которые скоро будут, она не идет в этот народ, не общается с ним, это важно.
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