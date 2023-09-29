В Литве установили плакат, что из Беларуси можно не вернуться. Начальник Лидского погранотряда о накаливании обстановки

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Это же насколько надо не считаться с правами даже собственных граждан, не учитывать интересы национальные собственных стран, облизывая заокеанские пятки. Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, угрожает закрыть остальные. Каковы последствия для людей и бизнеса? А литовские власти это не волнует. Одним словом, временщики.

Александр Ким, начальник Лидского пограничного отряда:

Пункт пропуска «Бенякони» – это международный грузопассажирский пункт пропуска, режим его работы круглосуточный. Протоколом о взаимодействии пограничных и таможенных служб, подписанным в 2019 году между нашими государствами, предусмотрена пропускная способность легковых автомобилей в сутки 780, грузовых – 500. В настоящее время литовская сторона принимает не более 250 грузов и не более 500 легковых автомобилей. За неделю граждане литовской стороны пересекают государственную границу около 1,5 тысячи человек. А при численности населения республики Литва 2 миллиона 800 тысяч человек – это немало. Людмила Гладкая:

Несмотря на ситуацию, наши пограничники работают, как и работали раньше, несмотря на провокации, какие-то политические заявления и действия. Но по ту сторону границы такое ощущение, что люди вообще не думают о безопасности, не думают о собственных национальных интересах.

Александр Ким:

Могу сказать, что, вероятнее всего, это происходит в лихих головах политиков, люди как были людьми, так и остаются, как были профессионалами пограничники, так пограничники профессионалами с литовской стороны и остались. Встречаясь на государственной границе, пограничные наряды по-прежнему отдают друг другу воинские приветствия. Я намеренно сделаю акцент, что белорусские пограничники охраняют государственную границу Республики Беларусь, а не Литовской Республики. Прямых угроз пограничной безопасности на участке ответственности не выявлено. Вместе с тем в случае обострения обстановки, сил, средств, уровня подготовки, а главное мотивации у личного состава достаточно, чтобы выполнить задачу. Отмечаю некоторую напряженность и неконструктивную динамику в отношениях с литовскими коллегами. Первое – отмечается появление вблизи государственной границы воинских контингентов Литвы, а также третьих стран. В том числе на бронированной технике, на специальной технике, увеличилось количество полетов беспилотной и пилотируемой авиации. Второе – это даже не жесткая, а жестокая миграционная политика, которая противоречит всем нормам международного права и человеческой морали. Третье – это односторонние решения о закрытии пунктов пропуска через государственную границу. Людмила Гладкая:

Сейчас по пальцам можно пересчитать те пункты пропуска, которые работают, звучат опять угрозы закрытия следующих. Как можно не понимать последствий таких действий, таких решений?