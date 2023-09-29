120 евро за отопление, а пенсия всего 400. Поговорили с пенсионеркой из Литвы о жизни в ЕС

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Это же насколько надо не считаться с правами даже собственных граждан, не учитывать интересы национальные собственных стран, облизывая заокеанские пятки. Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, угрожает закрыть остальные. Каковы последствия для людей и бизнеса? А литовские власти это не волнует. Одно слово – временщики.
– Сестра в Вороново живет. Она 1947 года рождения. Вот я сейчас еду к ней. В Вороново на центральном кладбище похоронены родители, дедушки, бабушка.
– Литва закрывает один пункт пропуска за другим. Польша закрывает. Сейчас всё перекроют.
– Мне это непонятно. У меня в Гродно, в Лиде родня по отцу.
– Как вам в нашей стране?
– Очень нравится. Страна культурная, продавцы культурные, а продукты какие дешевые… И кефир, и ряженку покупаем, очень вкусно.
– А не боитесь к нам ездить?
– А чего бояться? Мы люди простые, нам нечего бояться. Пугают, не хотят, чтобы мы ездили. Мы должны у себя покупать. Такая, наверное, политика. В Беларуси очень все вкусное. И дешево. Я пенсионерка, мне очень актуально.
– Польша и Литва закрывают один пункт пропуска за другим.
– Да, закрывают. Это чтобы меньше ездили, такая политика.
– Как вы к этому относитесь?
– Отрицательно.
– Говорят, в интересах безопасности Литвы.
– Пускай люди едут, покупают. У нас такие цены… Я на пенсии, мне туго. А сейчас будет отопление, будем такие деньги платить…
– А сколько у вас жировка?
– 120 евро, от площади зависит.
– А пенсия сколько?
– 400-500 евро.
– И сколько вам остается?
– Копейки. А лекарства?
– Казалось бы, что проще, дружить странами.
– Вот именно. Чего тут делить? Не вижу смысла что-то делить, надо дружно жить. Спасибо Лукашенко, что разрешает нам к вам ехать по безвизу.
«Вертолет Польши утерял взрыватель, его так и не нашли». Рассказываем, как поляки обостряют ситуацию на границе – подробности здесь.