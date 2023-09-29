120 евро за отопление, а пенсия всего 400. Поговорили с пенсионеркой из Литвы о жизни в ЕС

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Это же насколько надо не считаться с правами даже собственных граждан, не учитывать интересы национальные собственных стран, облизывая заокеанские пятки. Литва уже закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью, угрожает закрыть остальные. Каковы последствия для людей и бизнеса? А литовские власти это не волнует. Одно слово – временщики.

– Сестра в Вороново живет. Она 1947 года рождения. Вот я сейчас еду к ней. В Вороново на центральном кладбище похоронены родители, дедушки, бабушка.

– Литва закрывает один пункт пропуска за другим. Польша закрывает. Сейчас всё перекроют.

– Мне это непонятно. У меня в Гродно, в Лиде родня по отцу.