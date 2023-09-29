Латвийцы приезжают зимовать, так дешевле. Пограничники рассказали, зачем из ЕС едут в Беларусь

Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Приехали к латвийской границе, пункт пропуска «Урбаны», который Латвия внезапно закрыла 19 сентября, мол, небезопасно. А что именно небезопасно? А я вам отвечу. Привлекательность Беларуси для соседей, удобство безвизового режима и бессилие Риги в решении внутренних проблем. В общем, так выглядит политика сопредельных стран Евросоюза по экономической и другим изоляциям себя.

Павел Харченко, начальник Полоцкого пограничного отряда:

Латвийские пограничники уведомили Полоцкий пограничный отряд на участке ответственного, на котором находится данный пункт пропуска, за два часа до закрытия данного пункта пропуска. На данный момент пропуск лиц и транспортных средств здесь не осуществляется, правильно вы сказали, вся с нашей стороны инфраструктура готова для пересечения границы. Но картинка показывает, физически данное действие выполнить сейчас невозможно. Людмила Гладкая:

Как они объяснили в этом официальном уведомлении? С чем это связано? Павел Харченко:

Определили своей безопасностью, логическому размышлению не поддается. Сугубо, мое мнение, что это нагнетание и отпугивание своих граждан от Беларуси. Хотя если взять и обратиться к определенным статистическим данным, то с учетом безвизового режима очень большое количество граждан Латвии и не только в этом пункте пропуска, и Прибалтики, Польши той же, граждане данных государств здесь пересекали государственную границу, посещали с удовольствием Беларусь. Каких-то ситуаций конфликтных не возникало по этому поводу, потому что люди прекрасно понимают, что это не по нашей вине. Людмила Гладкая:

И куда вот эти люди, единственный работающий пункт пропуска на границе с Латвией? Павел Харченко:

На данный момент люди, кто двигался в Латвию, сейчас могут пересечь границу только в пункте пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе. Часть сил и средств будет перераспределена для несения службы в пункте пропуска «Григоровщина». Часть сил и средств – для усиления подразделений непосредственно охраняющих государственную границу, пограничные заставы.

Людмила Гладкая:

При этом они говорят, что мы все для людей, у нас тут демократия, у вас там диктатура. Но по факту мы же видим, что происходит. Наша диктатура и их демократия, когда человек, выехав на границу, например, к родственникам, к сестре, к пожилым родителям, на могилку к дедушке в Беларусь, тесная семейная связь, мы все очень перемешаны, доехал до границы, а граница закрылась. То есть на что это рассчитано? Может быть, на то, чтобы вызвать, поднять градус напряжения, чтобы люди приехали на нашу территорию, злились, нервничали, возмущались? Павел Харченко:

Я думаю, если это попытка обозлить наших граждан, то у нас люди адекватные, они прекрасно понимают, кто был инициатором закрытия границы, как я уже ранее говорил. И наши люди с пониманием отнесутся. Сейчас просто вот этим вот действом непонятным создали определенные трудности для своих граждан, которым сейчас надо делать вот этот маневр, минимум 100 километров от пункта пропуска. Нужно понимать, когда еще из глубины одного государства едешь и где-то на территории другого государства, это еще определенный километраж и там, и там. Людмила Гладкая:

И люди не скрывают, что они едут к нам за более дешевыми качественными продуктами, за топливом, заправляются, везут туда к себе. Павел Харченко:

Я вам более скажу, не только за продуктами, а вплоть до того, что сами люди об этом говорят, это не мной придумано, граждане пересекающие государственные границу, граждане Латвии и зиму жили здесь, потому что им это обходится дешевле, чем там платить коммуналку. Раз в два дня сопредельная сторона применяет авиацию как беспилотную, так и вертолеты, самолеты. Бывают моменты, видимо, когда возникают какие-то ситуации и в темное время суток, в том числе применяются данные элементы со стороны сопредельной территории.

Участились. Если ранее я вспоминаю применение авиации где-то раз, максимум два раза, в месяц, то сейчас раз, два раза в неделю. В феврале 2022 года, например, именно непосредственно здесь, в этом пункте пропуска, где мы сейчас с вами находимся, на территории пункта пропуска уже белорусского был залет самолетом Ан-2 Латвийской Республики, данное нарушение здесь пограничниками было зафиксировано, соответственно, определенные ноты были выдвинуты латвийской стороне. В пункте пропуска еще ряд служб остается, значит в том числе сотрудники таможни остаются двумя сменами, сейчас тоже они осуществляли определенный маневр для усиления там смен. Ряд операций, которые внутри республиканских операций, здесь еще выполняют, также инспектровый комплекс востребован. На данный момент на белорусско-латвийском участке государственной границы обстановка прогнозируемая, контролируемая, каких-то прямых угроз со стороны сопредельной стороны нет. Есть определенные элементы и нагнетание, вызванные несением службы не только пограничниками Латвии, но и военнослужащими, пункт пропуска закрыт, также весь участок практически поэтапно закрывается инженерными заграждениями, иногда закрывается егозой, колючей проволокой, в результате чего погибают животные, неоднократные случаи фиксировались на участке.