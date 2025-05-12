Беларусь и Вьетнам стали стратегическими партнёрами – выяснили, с кем ещё у Беларуси взаимный интерес

Совершенно очевидно, что начавшаяся майская неделя, весьма насыщенная международными визитами, обозначит для Минска новые «точки роста» на мировой геополитической карте. И это, в частности, еще один красноречивый ответ тем, кто развязал против Беларуси санкционную войну. Минск, сделав ставку на надежных и предсказуемых партнеров, вовсе не сбит с толку западными рестрикциями, а, напротив, укрепляет свои позиции в новом формирующемся мире, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И этот интерес, нужно подчеркнуть, взаимный.

Москва и Пекин, безусловно, в особом статусе – это наши важнейшие «точки опоры». Россия – главный политический и экономический союзник, а Китай с Беларусью установил стратегическое всестороннее всепогодное партнерство. Причем политическая воля лидеров в этой истории сыграла далеко не последнюю роль. Обратите внимание на теплый и дружеский, а вовсе не протокольный характер общения Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Причем, речь не только об официальных переговорах. Вспомните хотя бы теплое рукопожатие в Москве 9 Мая, как впрочем, и на крупных мировых форумах.

Но идем дальше. Безусловно череда африканских «открытий» в последние годы. Вообще, к этому континенту сейчас присматриваются многие государства. А, тем временем, Минск уже закрепил свое присутствие и с этим уж точно придется считаться. Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Кения – визиты белорусского лидера в эти государства в 2023-м, безусловно, задали темп в сотрудничестве. При этом Беларусь со своим колоссальным опытом в аграрном секторе и производстве продуктов питания, а также сельхозмашиностроении – настоящая находка для африканцев. Добавим сюда Египет, ЮАР и другие перспективные страны – африканский вектор «вырисовывается» внушительный.

Совсем рядом – Ближневосточный регион, чуть дальше Южная Азия. И это то место на карте мира, где Минск знают и ценят, как авторитетного партнера. Из флагманских государств, конечно, отметим Иран и Пакистан. Эти страны в отношениях с Минском традиционно держат высокую планку. В Персидском заливе – это, безусловно, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. И это лишь несколько штрихов к «портрету» дальней дуги во внешней политике Минска.

Но на этой дуге, есть государства, которые для Минска открывают широкие региональные возможности. Тот же Вьетнам для Беларуси, кроме формата «1+1», это еще возможность выходя на рынки «третьих государств». Этот бонус для Минска открывает свободную торговлю Вьетнама с евразийской пятеркой, куда входит Беларусь. А если добавить сюда то, что Вьетнам входит в набирающую вес организацию АСЕАН, то сотрудничество с Ханоем, это еще и «дополнительные» очки для Минска и таких крупных и авторитетных международных площадках.