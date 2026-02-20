Лазуткин: ни правые, ни глобалисты нам не выгодны. Нам нужны постоянные колебания между ними

Андрей Лазуткин, политолог:

Нам не выгодна победа какой-то правой партии или партии глобалистов. Нам выгодно постоянное колебание этого баланса, чтобы не было очевидного победителя. И тогда мы можем, присоединяясь к кому-то, влиять на общую повестку. Потому что, когда мы слышим, что какие-то ультраправые партии – это наши друзья в Европе, да вы что? Эти люди (их можно называть евроскептиками) где-то иногда занимают антивоенную позицию, как Орбан, и спасибо ему за это. Но вот евроскептики во Франции, например, это люди, которые поддерживают неонацизм и Украину. То есть они очень все разные.

И там можно найти, наверное, каких-то адекватных прагматиков, но в своей массе правая повестка, она никогда не будет для нас какой-то союзной. Это наоборот, это реваншизм, это возвращение того самого господства, передел ресурсов. И глобалисты, при всех их минусах, они хотя бы на словах говорят, что надо какой-то глобальный мир создавать, глобальную торговлю. Только у них этот глобализм начинается с того, что ты переоденься в женское платье для начала и исполни нам там что-нибудь, а потом мы подумаем, брать ли тебя на Запад.

Нужен нормальный глобализм. И такой глобализм сегодня предлагает КНР. Посмотрите, как Китай начали обкладывать. Япония угрожает сегодня войной на Тайване. Европе не дают торговать с китайцами, то есть им уже пошли навстречу Индия, американцы, видимо, закрыли глаза, британцы подтолкнули, что работайте с Индией, только не с Китаем. Логистика китайская, посмотрите, Калининград тот же, который с Литвой, это же еще против Китая удар будет, если что, потому что Балтика закрывается, перевалки нету.

То же самое Польша, которая границу закрывала сегодня польско-белорусскую, этой осенью. Опять же, это все будет направлено против китайцев. И Арктика, Гренландия, все остальное. Поэтому такой глобализм Западу не нужен. Нормальный, с равноправием, с какими-то общими технологиями, с тем, что мы поделились ресурсами, нам что-то продали технологическое. Нет. Вы должны быть на правах какой-то Хорватии, маленького кусочка, который войдет в наш западный глобальный мир.

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