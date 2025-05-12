Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом: главная задача – активизироваться в экономике

Беларусь и Вьетнам отныне стратегические партнеры. Соответствующее заявление 12 мая приняли в ходе официальных переговоров. С официальным визитом генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам в Минске. Уже состоялись переговоры в узком и широком форматах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в ходе переговоров в широком составе определились основные темы. Это промышленность, в частности, машиностроение, а также вопрос поставок продуктов питания. Отметим, товарооборот в 2024 году составил более 240 миллионов долларов, однако по итогам первого полугодия 2025-го показатель снизился. Очевидно, мы можем повлиять на ситуацию. На чем сконцентрировать внимание – обсуждали делегации в полном составе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная задача – активизироваться в экономике, торгово-экономическом направлении. Об этом вы говорили на переговорах в узком составе. Это касается возобновления регулярных поставок во Вьетнам белорусской сельскохозяйственной, грузовой, карьерной техники. Уверен в перспективности совместного производства белорусских тракторов и автомобильной техники. Реализация совместных научно-технических проектов, внедрение их результатов в экономику, а также обмен новейшими технологиями позволит повысить безопасность наших государств. В 2024 году отношения между двумя странами еще более упрочились за счет развития народной дипломатии по линии молодежных общественных организаций, экспертных кругов, медиаструктур. Надеемся на продолжение этой позитивной динамики. Закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет. И мы готовы для Вьетнама делать все то, что вам нужно.