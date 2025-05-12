Лукашенко о То Ламе: благодаря ему мы спасли отношения Беларуси и Вьетнама

Беларусь и Вьетнам отныне – стратегические партнеры. Соответствующее заявление сегодня приняли Александр Лукашенко и генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама. То Лам с официальным визитом в Минске, стороны документально подтвердили намерения укреплять двустороннее сотрудничество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнам – один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии, и, как подчеркнул Александр Лукашенко, в основе сотрудничества лежат дружба и взаимное уважение. Укрепить проверенные временем связи и насытить их экономически – план на ближайшее время. Конкретные проекты по его реализации отразит дорожная карта до 2027 года. Работа над ее содержанием продолжится. Вклад генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Александр Лукашенко оценил, что называется, отдельным пунктом. Так был вручен орден Дружбы народов – высочайшая награда для иностранных представителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это четвертый визит То Лама в нашу страну, и благодаря ему мы спасли наши отношения Беларуси и Вьетнама и выводим наши отношения на самый высокий уровень. Я уверен, что с этим человеком мы сделаем очень много для того, чтобы фундамент наших отношений никто не смог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему. И его визит, генерального секретаря ЦК [Компартии Вьетнама – прим. ред.], нынешний исторический в плане усиления наших отношений.