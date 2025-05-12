В Мингорисполкоме прошла встреча с делегацией вьетнамской столицы

В Минске находится и делегация представителей вьетнамской столицы. 12 мая их встречали в Мингорисполкоме. Обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах экономики, промышленности, здравоохранения, образования, культуры и туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были подведены и итоги исполнения действующей программы сотрудничества между белорусской столицей и Ханоем. С начала года удалось достигнуть успехов в товарообороте между Минском и Вьетнамом. С января по март темп роста составил более чем девяносто процентов. Основой белорусского экспорта стали химические и минеральные удобрения, лекарства, а также техника применяемая в медицине. В свою очередь Вьетнам поставляет в Минск пылесосы, аккумуляторы, продукты питания.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Очень важен туризм, потому что это даст возможность открыть авиарейсы, которые ждут толчок для того, чтобы была возможность быстро общаться между представителями бизнеса. Мы пригласили наших коллег на экономический форум, который будет проходить в начале сентября, и будем к нему активно готовиться.

Нгуен Мань Куен, заместитель председателя Народного комитета Ханоя (Вьетнам):

Встреча прошла очень продуктивно. Нам оказали радужный прием. Мы будем и дальше укреплять сотрудничество между нашими столицами. В первую очередь в областях экономики и торговли. Но также обращаем большое внимание на взаимодействие в туризме, культуре и здравоохранении.

В ходе визита в Минск делегация из вьетнамской столицы ознакомится с нашим промышленным потенциалом. Это должно послужить увеличению объема экспорта в данный регион Азии.