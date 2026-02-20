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И для юниоров, и для взрослых – Минск принимает два знаковых турнира по борьбе

20 февраля 2026 20:03
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Минск принимает два знаковых турнира по борьбе. Юбилейный форум памяти трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя определил первых финалистов, а юниорский «Медвежонок» подвел итоги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С подробностями Юлия Силипицкая.

И для юниоров, и для взрослых – Минск принимает два знаковых турнира по борьбе-2

Три ковра, яркие баннеры с достижениям мэтра мировой борьбы Александра Медведя и шквал эмоций. Сильнейшие борцы 14 стран прибыли в столицу, чтобы в преддверии континентального форума определить свои кондиции. Наш олимпионик Ирина Курочкина безудержно пробивалась в главный старт, и ей это удалось

И для юниоров, и для взрослых – Минск принимает два знаковых турнира по борьбе-4

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр, финалистка турнира:
Чуть-чуть эмоционально, потому что борешься дома, перед домашними болельщиками. Я рада, что могу поучаствовать здесь. Я много болела, и не было оптимальной формы. Надеюсь, с этого турнира, как обычно, начну набирать форму.

Сборная Беларуси представлена расширенным составом, и данный старт – один из этапов отбора на чемпионат Европы. За места в команде ведут борьбу как взрослые, так и кадеты.

Подробнее смотрите в видео.

# Борьба

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