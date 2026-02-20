Макрон подписал принятый в обход парламента закон о госбюджете Франции

Во Франции после многомесячного политического кризиса все-таки приняли закон о госбюджете на этот год. Президент Эммануэль Макрон подписал документ, принятый премьером Себастьеном Лекорню в обход парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он воспользовался статьей Конституции, которая позволяет это сделать. В ответ оппозиция инициировала сразу два вотума недоверия, но оба провалились – не хватило голосов. Всего же Лекорню, который стал четвертым премьером за два года, пережил уже шесть вотумов.

Чтобы заручиться поддержкой и утвердить бюджет, его правительству пришлось уступить социалистам. По их требованию была заморожена пенсионная реформа и сохранены некоторые социальные выплаты.

Текущий бюджет сочетает в себе жесткую экономию с рекордными тратами на армию в 7 миллиардов евро. Тем временем долговая нагрузка Франции приближается к критической отметке в 118 % от ВВП. Эксперты опасаются фискального удушья. Обслуживание внешних займов поглощает средства, которые могли бы пойти на социальную безопасность, школы и инновации.