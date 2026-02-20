В Финляндии рекордными темпами растёт число бездомных

В Финляндии рекордными темпами растет число бездомных. Впервые в истории зафиксирован столь стремительный годовой прирост – на 20 % по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном только Хельсинки число людей, живущих на улице, приблизилось к тысяче, причем треть из них не имеют крыши над головой уже длительное время. Специалисты отмечают пугающую динамику и в пригородах столицы. В Вантаа количество бездомных увеличилось на 50 %. Причина в том, что люди просто нищают.

В 2025 году правительство сократило жилищные пособия и социальную помощь. Одновременно уменьшилось и строительство доступного жилья. Теперь бездомными становятся не только те, кто страдает зависимостями или психическими расстройствами. Среди обездоленных появились студенты, люди с низкооплачиваемой работой и пожилые.