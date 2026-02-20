Прямой эфир

В Финляндии рекордными темпами растёт число бездомных

20 февраля 2026 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Финляндии рекордными темпами растет число бездомных. Впервые в истории зафиксирован столь стремительный годовой прирост – на 20 % по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном только Хельсинки число людей, живущих на улице, приблизилось к тысяче, причем треть из них не имеют крыши над головой уже длительное время. Специалисты отмечают пугающую динамику и в пригородах столицы. В Вантаа количество бездомных увеличилось на 50 %. Причина в том, что люди просто нищают. 

В 2025 году правительство сократило жилищные пособия и социальную помощь. Одновременно уменьшилось и строительство доступного жилья. Теперь бездомными становятся не только те, кто страдает зависимостями или психическими расстройствами. Среди обездоленных появились студенты, люди с низкооплачиваемой работой и пожилые.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»
20 февраля 2026 17:08

В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»

Дмитриев отреагировал на высказывание Стубба об объёмах потенциальных проектов РФ и США
20 февраля 2026 16:55

Дмитриев отреагировал на высказывание Стубба об объёмах потенциальных проектов РФ и США

Верховный суд США признал незаконными тарифы Трампа против стран
20 февраля 2026 16:21

Верховный суд США признал незаконными тарифы Трампа против стран