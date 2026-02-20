«Немцы оказались в ловушке». Лазуткин ответил почему

Андрей Лазуткин, политолог:

Вот почему немцы в такой ловушке оказались? Потому что они не могут прямо сказать своим, что мы в Литве для того, чтобы Калининград вернуть обратно в состав ФРГ. Они все это прикрывают защитой от гибридной какой-то угрозы от Беларуси. Скажите, мы хотим обратно Кенигсберг. Вот когда они это скажут, все, им будет крышка. То есть мы это раскрутим по всем нашим медийным каналам и покажем то, о чем мы давно, собственно, рассказывали, только, может быть, окольными путями какими-то. А вот эти все рассказы, что мы поляков защитим, литовцев, наших младших братьев, нет. Германию и добровольцев это не привлечет. Кенигсберг, да, но тогда с вами будет совсем другой разговор с этой стороны. Получите там и ядерные всякие учения, маневры.

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