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«Немцы оказались в ловушке». Лазуткин ответил почему

20 февраля 2026 19:25
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудили политическую обстановку в мире. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

«Немцы оказались в ловушке». Лазуткин ответил почему-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Вот почему немцы в такой ловушке оказались? Потому что они не могут прямо сказать своим, что мы в Литве для того, чтобы Калининград вернуть обратно в состав ФРГ. Они все это прикрывают защитой от гибридной какой-то угрозы от Беларуси. Скажите, мы хотим обратно Кенигсберг. Вот когда они это скажут, все, им будет крышка. То есть мы это раскрутим по всем нашим медийным каналам и покажем то, о чем мы давно, собственно, рассказывали, только, может быть, окольными путями какими-то. А вот эти все рассказы, что мы поляков защитим, литовцев, наших младших братьев, нет. Германию и добровольцев это не привлечет. Кенигсберг, да, но тогда с вами будет совсем другой разговор с этой стороны. Получите там и ядерные всякие учения, маневры.

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# Международная политика # Андрей Лазуткин

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