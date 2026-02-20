Определена задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги наций

Стала известна задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее озвучил на отчетной конференции в Минске председатель федерации Евгений Булойчик. Национальной команде нашей страны необходимо занять второе место в своей группе. Соперниками дружины Виктора Гончаренко в дивизионе С будут сборные Албании, Финляндии и Сан-Марино.

Стартовый поединок в новом сезоне наша команда проведет на выезде с албанцами. Победитель получит путевку в лигу В, вторая команда проведет переходные поединки за право выступить во втором по рангу дивизионе Лиги наций. В новом сезоне сборная Беларуси из-за санкций не сможет проводить домашние матчи на родных аренах.

Также на отчетной конференции был принят ряд ключевых решений для белорусского футбола.