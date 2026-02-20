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Определена задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги наций

20 февраля 2026 20:08
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Стала известна задача для сборной Беларуси по футболу на предстоящий розыгрыш Лиги Наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее озвучил на отчетной конференции в Минске председатель федерации Евгений Булойчик. Национальной команде нашей страны необходимо занять второе место в своей группе. Соперниками дружины Виктора Гончаренко в дивизионе С будут сборные Албании, Финляндии и Сан-Марино. 

Стартовый поединок в новом сезоне наша команда проведет на выезде с албанцами. Победитель получит путевку в лигу В, вторая команда проведет переходные поединки за право выступить во втором по рангу дивизионе Лиги наций. В новом сезоне сборная Беларуси из-за санкций не сможет проводить домашние матчи на родных аренах.

Также на отчетной конференции был принят ряд ключевых решений для белорусского футбола.

Евгений Булойчик, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Важный момент это все-таки система VAR, потому что мы долго этого ждали. Это важно не только для судейства, но и для судей, для игроков – это первый момент. Второй – мы сможем малорайонные центры либо поселки, строить в них футбольные площадки, создавать условия. 

Наверное, третий вопрос, такой важнейший – это отрабатываем возможность в части в UFL по трем возрастам – это сильнейшая российская футбольная лига. Важно, что многие из наших работают в комитетах международных, и ФИФА, и УЕФА. Ну и конечно, считаю, хорошо, что есть возможность встречаться с Александером Чефериным, у меня было две встречи. Думаю, мы это продолжим.

# Футбол # Евгений Булойчик

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