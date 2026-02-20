Лазуткин прокомментировал присутствие войск НАТО на границах Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

Если вспомнить, что еще было лет 15 назад. Приезжал Медведев, например, в США. С Обамой они ели бургер. У Стива Джобса брал айфон, смотрел, как айфон хорош. Была в штатах группировка, которая на тот момент была готова с Медведевым работать. Это была группировка, которая собиралась покупать алмазы, атомное топливо, ресурсы, газ, нефть. То есть были какие-то варианты интеграции всего нашего пространства в Запад. И самое главное, что западники всегда давали такой скрытый сигнал, что вы можете с нами работать, но при этом внутри Запада вы не будете иметь никакой субъектности.

То есть нельзя там всей Югославии вступить на Запад. Вот Хорватию кусочек мы примем, это будут наши, но без права. Поэтому сегодня мы подошли к этой новой точке, когда они видят перед собой условную Югославию, которая пока под санкциями, пока еще воюет. Но чтобы предложить какую-то модель мира с Россией, интеграции, восстановления связи, это будет интеграция без права голоса и по кусочкам. То есть какое-то такое предложение они будут делать, как это делалось в Югославии. Они же душили страну экономически, санкциями, цветной революции. Он потом уже: вы можете заехать к нам на Запад, и то там до сих пор еще, знаете, отбиваются руками и ногами, то есть там все непросто.

Я к чему это говорю. Эта военная составляющая, которая у белорусской границе, там это альтернатива некая, что если вы по-хорошему не захотите, без субъектности идти на Запад и продавать там ресурсы свои, алмазы, что угодно. То есть, конечно, это некая часть замысла, чтобы Россию все-таки вынудить не на военный вариант, а на полукапитуляцию либеральную. Потому что они играют в долгую.

Все эти милитаризации. Президент говорит, зачем вы тратите деньги? Поляки, немцы, люди очень рациональны. То есть хорошие там немцы машины делают, поляки семейный бюджет считают до копейки, люди очень экономные. Тут такие огромные бабки для чего? Чтобы вбросить это все в войну и сжечь? Я думаю, вряд ли. Скорее поугрожать, создать тот самый пистолет, который надо приставить к голове России, а потом получить от России дешевые ресурсы под видом какой-то а-ля дружбы. Типа вот мы не напали на Калининград, за это вы нам будете продавать за 20 долларов или за 10 за баррель нефти.

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