Лукашенко на встрече с Лавровым: несмотря на гвалты и возгласы, идем своим путем

В 2025 году страны обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами – 62 миллиарда долларов. Теперь задача еще амбициознее – взять новую планку в 70 миллиардов. Растут взаимные инвестиции, расширяется промышленная кооперация, а вместе с ней доступ к дополнительным механизмам поддержки и новым возможностям для развития. Не менее плотно Минск и Москва взаимодействуют и на внешнем контуре, координируя позиции на международных площадках и вместе отвечая на вызовы.

Чем больше в мировой экономике санкций, ограничений и торговых барьеров, тем выше ценность союзного партнерства, проверенного временем. Беларусь и Россия уже не первый год проходят этот экзамен на практике. И речь не только о политике. Полное взаимопонимание в этой плоскости – надежный фундамент для экономики.

Развитие союзных и союзнических отношений Минска и Москвы, внешнеполитическая координация и совместная реакция на растущие вызовы. Эти вопросы 15 июня обсуждали Александр Лукашенко и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор во Дворце Независимости продолжался полтора часа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Подробности.

Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения. Несмотря на разного рода гвалты и определенные возгласы, крики (как у нас, так и у вас, особенно за рубежом), мы идем тем путем, который с вами определили. И внешнеполитические ведомства – я всегда своему старшему брату говорю об этом – они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. В Америке называют – ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно.

Сегодня внешняя политика – это уже не только дипломатия. Любой крупный конфликт, санкционное решение или международный саммит способны менять расстановку сил далеко за пределами региона. Поэтому неудивительно, что вокруг украинской темы по-прежнему сосредоточено повышенное внимание. При этом речь идет не только о происходящем на линии фронта, но и о возможных сценариях урегулирования конфликта. Минск всегда выступал за цивилизованные переговоры. А вот Киев тем временем все активнее ищет поддержку у западных друзей.

Тем более что внимание Вашингтона в последнее время все чаще переключается на другие регионы. На этом фоне Владимир Зеленский пишет открытое письмо Владимиру Путину, но при этом одновременно предлагает сделать Европу участником будущих переговоров. Логика Киева здесь неудивительна: когда несколько лет на Банковой жили за счет политической, военной и финансовой поддержки Брюсселя, теперь уже трудно принимать решения самостоятельно. Тем более что горячие европейские головы, похоже, по-прежнему готовы инвестировать в украинскую историю, несмотря на все более внушительный счет для налогоплательщиков Евросоюза.

Лукашенко и Лавров обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине.

Впрочем, союзная координация сегодня не ограничивается только международной повесткой. Ближайшие недели у Минска и Москвы будут насыщены и совместными мероприятиями. Сергей Лавров поделился подробностями. В конце июня в Бресте пройдет форум, посвященный началу Великой Отечественной войны. На его полях состоится заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В ближайшие дни ожидается и очередная встреча премьер-министров двух стран. Политика, экономика, межрегиональные проекты – Минск и Москва поддерживают плотный график взаимодействия по всем ключевым направлениям. И именно эта постоянная работа остается главным фундаментом белорусско-российских отношений.