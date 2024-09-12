Лукашенко: постсоветские страны на Западе никто не ждёт

Чего не скажешь о руководителях западных государств и, к сожалению, о близкой нам Армении. В последние годы отношения между Минском и Ереваном нельзя назвать безоблачными, однако вины Беларуси в этом нет, подчеркнул Александр Лукашенко. Мы всегда сотрудничали с Арменией как с самыми близкими людьми, однако руководство страны последовало неудачному курсу Киева на вступление в Евросоюз. Президент неоднократно отмечал, что постсоветские страны на Западе никто не ждет. Единственная выгода, которую преследуют США и их марионетки, добиться собственных целей за чужой счет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой Запад? Мы не против сотрудничества с Западом, американцами, но вы же видите их политику. Завтра новое руководство придет к власти, даже старое-новое (Камала Харрис и так далее), вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая: «А вы кто? Мы вас не знаем. – Как не знаете, мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли… – Нет, это были не мы». Вот их политика. И я постоянно вашему руководству об этом говорил. Если, говорю, вы не понимаете, так я уже древний человек в политике. Я видел многое. Им верить нельзя. Не теряйте то, что у вас есть. У вас в руках эта синица. Ну не гоняйтесь пока за журавлем. Пускай эта синица у вас будет в руках. Не теряйте эту дружбу, это братство. Это единый рынок в экономике, это взаимная помощь. Не теряйте это, потому что вы, это потеряв, можете там не приобрести ничего. Ни нас, ни Армению, ни Украину (посмотрите, на наших глазах будет) никто нигде не ждет. Каждый занят своими вопросами. Армяне очень умные люди. В ближайшее время они разберутся, где их счастье.

Александр Лукашенко выступает за сохранение добрых отношений с Арменией, нынешняя политическая ситуация никак не повлияет на жизнь армян, живущих на нашей территории.