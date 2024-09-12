«Вы – наши люди». Лукашенко обратился к представителям различных национальностей в Беларуси

Поддержание межнационального мира – один из приоритетов белорусской государственной политики. Об этом заявил Президент на встрече с представителями проживающих в нашей стране национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко ориентировал на открытый разговор, а его главный вопрос: что еще надо сделать, чтобы народное единство крепло? Сегодня Беларусь является второй родиной для представителей 156 национальностей. И, как отметил глава государства, так было испокон веков: именно на белорусской земле находили приют те, кто бежал от религиозных войн, междоусобиц и гонений. А в дни лихолетья они объединялись с местным населением и давали отпор врагу. О белорусской идее межнационального единения и символизме встречи накануне самого молодого, но знакового государственного праздника – Дня народного единства – материал Алены Сыровой.

Белорусы и не спорят, когда их страну называют маленькой и, кажется, мы сами не всегда осознаем, насколько она велика или велика, раз в ней хватает места, чтобы бесконфликтно и в уважении друг к другу жили представители 156 национальностей. В разные исторические периоды территория нашей страны становилась укрытием для тех, кто не мог чувствовать себя в безопасности у себя дома. И то, как их приняли здесь, и переселенцы, и их потомки не устают благодарить. И на вопрос: кто же они? Отвечают: свои.

Сафи Сайфурахман, председатель Международной благотворительной общественной организации афганских беженцев:

Иногда спрашивают: ты кто? Говорю, белорус. Половина – белорус, половина – афганец. Знаете, когда с 1970-х до 2012 года в Афганистане стало хуже, я со своей семьей, детьми там жил, работал в Министерстве госбезопасности. Видели, что там рядом дети погибают, и жена решила, я решил, чтобы дети и мы остались живыми, переехать в Беларусь. До сих пор, уже 34 года мы здесь, в Беларуси, находимся.

Сегодня представителей разных национальностей, живущих в Беларуси, во Дворце Независимости собрал Президент. Александр Лукашенко из тех политиков, которые обладают исключительной интуицией и чувством ответственности, именно поэтому и именно сейчас, в преддверии Дня народного единства, политических кампаний, он выделил время для очень откровенного диалога, который позволит уберечь от чужих посягательств наш мир. Лукашенко: «В нашем обществе нет разговоров о титульной нации». Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений, а в дни лихолетья они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и сообща строили свое белорусское счастье. На Конституционном уровне в нашей стране закреплено: межнациональный мир – один из приоритетов государственной политики. И мы гарантируем всем, кто приезжает к нам с миром уважительное отношение. Здесь находят общий язык заклятые. Упреки и распри остаются у порога – по ту сторону нашей границы. Президент встретился с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси. Полыхающий Афганистан, армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе, украино-российское противостояние. Вот только несколько причин, по которым в последние десятилетия небелорусы обрели вторую родину в нашей стране и стали нашими. К своим Александр Лукашенко обращался соответствующе – бережно и искренне.