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Рыженков: Беларусь для Китая всегда будет самой надежной точкой опоры в Европе

12 сентября 2024 10:35
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Беларусь для Китая всегда будет не только окном возможностей в Европе, но и самой надежной точкой опоры. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны на 9-м cаммите «Пояс и путь». Он проходит в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков: Беларусь для Китая всегда будет самой надежной точкой опоры в Европе-2

Максим Рыженков отметил, что инициатива «Пояс и путь» стала своеобразным поясом безопасности. По его словам, некоторые силы пытаются спекулировать на роли Беларуси как ключевого звена в сухопутном транзите, но ответственная политика Минска и прагматизм самих европейцев оказывают свое воздействие: железнодорожный транзит по белорусскому участку маршрута Китай – Европа – Китай стремительно растет и приближается к историческому максимуму.

# Беларусь-Китай

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