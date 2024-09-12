Рыженков: Беларусь для Китая всегда будет самой надежной точкой опоры в Европе

Беларусь для Китая всегда будет не только окном возможностей в Европе, но и самой надежной точкой опоры. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны на 9-м cаммите «Пояс и путь». Он проходит в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Рыженков отметил, что инициатива «Пояс и путь» стала своеобразным поясом безопасности. По его словам, некоторые силы пытаются спекулировать на роли Беларуси как ключевого звена в сухопутном транзите, но ответственная политика Минска и прагматизм самих европейцев оказывают свое воздействие: железнодорожный транзит по белорусскому участку маршрута Китай – Европа – Китай стремительно растет и приближается к историческому максимуму.