Рыженков: Беларусь для Китая всегда будет самой надежной точкой опоры в Европе

Беларусь для Китая всегда будет не только окном возможностей в Европе, но и самой надежной точкой опоры. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны на 9-м cаммите «Пояс и путь». Он проходит в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.