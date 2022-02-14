Лукашенко: Путин пообещал деньги – восстановить Донбасс. Нет. Это что за политика?

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили ряд важных тем: когда будут выведены российские войска с территории Беларуси и готов ли Александр Лукашенко помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском «фронте».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы же знаете, я бегал между руководителями России и вашими – Петром Порошенко, чтобы урегулировать этот конфликт. И мы договорились о многом. И Порошенко согласился. Но потом команда последовала из-за океана – «Нет!», и он отошел от этих дел. Уже в Донбассе не было бы войны. Путин пообещал деньги – восстановить Донбасс. Люди бы спокойно жили. Нет. Это что за политика?

Александр Мороз, политический и государственный деятель Украины:

Вы же прекрасно понимаете, что это политика не Украины. Это исполнение чужих…

Александр Лукашенко:

Об этом и речь.

Но недавние переговоры советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине особого прорыва так и не принесли.

Кстати, 14 февраля дипотношениям России и Украины 30 лет. Символично, что в такой день. Правда, по сути, серьезные связи между ними на нуле, как экономические, так и политические. Стороны призывают выходить на разговор. Но договориться все никак не получается. Ведь украинская политика смотрит совсем в другую сторону.