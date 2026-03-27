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Европейские участники НАТО и Канада за 2025-й увеличили оборонные расходы на 20%

27 марта 2026 07:05
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За 2025 год европейские участники НАТО и Канада увеличили оборонные расходы на 20 %, в результате средний показатель по альянсу достиг 2,77 % ВВП, а три страны уже перешагнули отметку в 3,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские участники НАТО и Канада за 2025-й увеличили оборонные расходы на 20%-2

Генсек НАТО выразил надежду, что на предстоящем саммите в Анкаре союзники подтвердят курс на достижение цели в 5 % ВВП через 10 лет. При этом, Соединенные Штаты по-прежнему обеспечивают около 60 % всех расходов альянса, но Вашингтон настаивает, чтобы европейцы брали на себя основную ответственность за безопасность континента.

В Польше намерены в два раза нарастить производство тротила в ближайшие годы.

# НАТО

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