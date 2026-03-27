В Беларуси повышают уровень использования твердых коммунальных отходов

В Беларуси продолжают повышать уровень использования твердых коммунальных отходов. В 2025 году этот показатель составил около 50 %, и теперь страна движется к гораздо более амбициозной цели. В 2025-м была утверждена стратегия по обращению с отходами производства и потребления, рассчитанная на 15 лет. К 2040-му планируется выйти на уровень переработки не менее 90 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает поэтапную реализацию – мероприятия будут разбиты по пятилеткам. Одно из ключевых решений – определение единого государственного регулятора, который возьмет на себя управление всей системой. Это важно, поскольку отходы образуются как в быту, так и на промышленных предприятиях, и объемы требуют централизованного контроля.

В стране уже работает оператор вторичных материальных ресурсов. Но, как отмечают специалисты, предстоит сделать еще многое. Необходима единая электронная база всех точек образования отходов и маршрутов их дальнейшего движения. Это позволит отслеживать, как отходы превращаются во вторичные ресурсы и насколько они востребованы у предприятий, включая частный сектор. Параллельно совершенствуется система сбора и сортировки мусора. Планируется расширить перечень товаров, которые производятся с использованием вторичных материалов. Еще одно направление – увеличение числа сортировочно-перерабатывающих предприятий.