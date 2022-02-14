«Это наше дело с Путиным». Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая непростой период в отношениях с южной соседкой, Президент в очередной раз подчеркнул: наша страна всегда проводила честную и понятную политику для родного нам украинского народа. К обострению отношений Беларусь непричастна, и уж тем более не планирует военной конфронтации. Развязать конфликт пытается исключительно Запад, всячески используя в качестве инфоповода совместные учения Беларуси и России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным и я говорю: «Давай проведем совместные учения». Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали для того, чтобы мы обучились современному оружию. Россия пошла на это, дала нам оружие, C-400, «Искандеры» и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать. Он согласился, говорит: «Хорошо, мы подключимся». Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем? То есть совершенно иной фон.

Сегодня гвалтом кричат: «Когда выведете войска?» Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение – вместе с президентом России, потому что здесь только наши войска – когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело. Тем более, посмотрите, что творят американцы – они перебрасывают тысячами, к нашей границе, вооруженные силы. Встает резонный вопрос: «Вы когда их выведете отсюда?» А нет, об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, Александр Александрович, когда мы решим с президентом России это сделать и когда закончится здесь учение. Это мы будем принимать решение, это наша территория.