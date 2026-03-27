Более тысячи танцоров со всей Беларуси примут участие в финале конкурса «Время танцевать»

Финал V республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать» пройдет 4 апреля на сцене концертного зала «Минск». Организаторы уверены: в 2026 году шоу станет одним из самых масштабных за всю историю проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За Гран-при и специальные призы будут бороться более тысячи танцоров из всех регионов страны. На сцену выйдут и сольные исполнители, и крупные коллективы. Возраст участников – от четырех лет. Традиционно батл пройдет в пяти номинациях: классический, эстрадный, бальный, современный и народный танец.

Заявки принимались с 20 января по 12 марта, и их число стало рекордным. Всего поступило около 300 заявок – часть пришла уже после завершения официального срока. В финал отобраны 115 номеров. Больше всего в номинации «народный танец» – 36. Организаторы отмечают: творческий уровень растет с каждым годом, поэтому выбрать лучших жюри будет непросто. Обладателя Гран-при ждет внушительный денежный приз – 9 тысяч рублей.