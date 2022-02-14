Лукашенко: мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Мы родные люди, соседи. Это от бога

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В советские годы он занимал ряд высоких государственных постов, председательствовал в Верховной раде и возглавлял Социалистическую партию Украины. Визит в Минск – знак стойкости и верности своим идеям, за что Александр Лукашенко и поблагодарил гостя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что мы с вами встречаемся, благодаря тому, что вы сохранили мужество и стойкость и не растеряли свои убеждения в той непростой ситуации, которая складывается вокруг нас – вокруг Украины, Беларуси. Что касается наших взаимоотношений, я думаю, нет смысла тут рассказывать вам об этих отношениях, нет смысла анализировать их с точки зрения кто прав, кто виноват. Все вы прекрасно как опытный, мудрый человек понимаете. Понимаете, что происходит. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей.

Сложно сказать, видит ли Украина какое-то будущее и прежде всего свое. Пока что все извороты нынешней власти ничего хорошего не предвещают. Опять же, исключительно для самих украинцев.