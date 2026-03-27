Проект «Женские лица столицы» стартовал в Минске

В Минске проходит проект «Женские лица столицы», организованный городской организацией «Белая Русь». На диалоговой площадке в торговом центре «Першы Нацыянальны гандлевы дом» молодое поколение пообщалось с успешными представительницами профессий в погонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С военными корреспондентами и сотрудницами оборонного ведомства говорили об их профессиональном становлении. Современные женщины успешно осваивают традиционно «не женские» профессии, демонстрируя высокий уровень профессионализма.

Анна Чиж-Литаш, военный журналист, ведущая телекомпании «ВоенТВ», белорусская писательница: На самом деле, я не хочу приуменьшить никакие другие профессии, но когда ты даешь клятву и на тебя возлагаются определенные, очень серьезные обязательства, ты должен пройти этот путь. Ты должна быть и труженицей, а еще ты должна успевать и дома, и детей воспитывать, а это очень сложно.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси: Это такая возможность шикарная, которую нам Президент подарил, проявиться. Возможность какие-то свои мысли выразить по тем или иным поводам, возможность пообщаться с самой разной аудиторией. Вот мы сейчас пришли, я вижу, что молодая аудитория. Я просто обожаю, когда молодые люди, у них всегда есть такие интересные вопросы, они сейчас смелые, не боятся их задавать.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Конечно, мы с вами очень ярко сегодня видим, как женщины осваивают совершенно не женские профессии, но, тем не менее, мы видим наидостойнейшую реализацию женщин в профессии.

Проект продлится весь год: встречи будут проходить каждый последний четверг месяца, а следующая, посвященная женщинам в медицине, состоится в апреле и будет открыта для всех желающих.