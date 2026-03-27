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Национальный банк Беларуси разрабатывает новый инструмент долгосрочных сбережений

27 марта 2026 07:46
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В Беларуси может появиться новый инструмент для долгосрочных сбережений. Национальный банк предлагает ввести накопительные вклады в белорусских рублях сроком более трех лет с возможностью ежемесячного пополнения. Такие депозиты помогут формировать «длинные деньги» для экономики и станут удобным инструментом для граждан, которые копят на жилье, образование детей или другие важные цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный банк Беларуси разрабатывает новый инструмент долгосрочных сбережений-2

В качестве дополнительной мотивации предлагается предоставить по таким вкладам налоговый вычет – по аналогии с добровольным страхованием жизни или пенсии. Создание устойчивой долгосрочной ресурсной базы банков – один из приоритетов регулятора. Сейчас большинство вкладов размещается на срок до двух лет, и Нацбанк ставит задачу увеличить долю безотзывных депозитов свыше трех лет. 

Банки уже активно развивают это направление: если год назад их предлагали лишь несколько организаций, то сегодня – все. Популярность обеспечивают более высокие ставки и дополнительные стимулы, которые регулятор вводит для долгосрочных продуктов. Нацбанк рассчитывает, что новый формат вкладов станет еще одним шагом к укреплению финансовой устойчивости и развитию культуры накоплений.

# Национальный банк Республики Беларусь

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