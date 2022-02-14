Лукашенко: если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому вели бы себя СМИ

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В советские годы он занимал ряд высоких государственных постов, председательствовал в Верховной раде и возглавлял Социалистическую партию Украины. Визит в Минск – знак стойкости и верности своим идеям, за что Александр Лукашенко и поблагодарил гостя.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Зависимое поведение соседней страны от других – опасная тактика. И тому пример – продолжающаяся истерия, что Россия на нее вот-вот да нападет. Понятно же, кто не только подливает масло в огонь, но еще и военной силой помогает. Причем не только Украине. Итак, дат «захвата» сразу даже несколько: то ли завтра, то ли послезавтра. Сами пока еще не определились. Зато четко день в день с применением западного оружия начали свои учения в ответ на белорусско-российское.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я это точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу – надо развязать конфликт. Они же, вы знаете, умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми – да пусть гибнут украинцы, русские, белорусы, пусть гибнут – это далеко. Сейчас гвалт: а, война, война. Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ – это подготовка, артподготовка современной войны. Совершенно по-другому вели. И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал, и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война. Сейчас, вокруг наших учений.