Лукашенко: если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому вели бы себя СМИ

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В советские годы он занимал ряд высоких государственных постов, председательствовал в Верховной раде и возглавлял Социалистическую партию Украины. Визит в Минск – знак стойкости и верности своим идеям, за что Александр Лукашенко и поблагодарил гостя.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Зависимое поведение соседней страны от других – опасная тактика. И тому пример – продолжающаяся истерия, что Россия на нее вот-вот да нападет. Понятно же, кто не только подливает масло в огонь, но еще и военной силой помогает. Причем не только Украине. Итак, дат «захвата» сразу даже несколько: то ли завтра, то ли послезавтра. Сами пока еще не определились. Зато четко день в день с применением западного оружия начали свои учения в ответ на белорусско-российское.