Весенний сезон в Гомельском парке аттракционов официально открыт

С приходом тепла в Гомеле вновь заработал парк аттракционов: весенний сезон здесь встречают во всеоружии – провели ремонт и модернизацию действующих аттракционов, а также установили три новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По просьбам гостей в парк вернули полюбившуюся многим «Летающую тарелку», но уже в современном исполнении, а популярный аттракцион «Скамья Микс» оснастили новыми техническими решениями. Для самых маленьких посетителей запускают детское колесо обозрения – монтаж уже завершили.

Виктор Гутыра, директор предприятия «Гомельский парк аттракционов»:

Он не ограничивает посетителей какими-то возрастными рамками. Единственное ограничение – это нагрузка на один посадочный модуль (120 килограмм). Детишки до трех лет могут кататься здесь бесплатно. Все аттракционы готовы к работе, прошли соответствующие технические освидетельствования, имеют допуски.

В 2025 году парк аттракционов посетило более полумиллиона человек, и чтобы избежать очередей в кассы, гостям советуют пользоваться мобильной платежной системой: на каждом аттракционе размещен QR-код для быстрой оплаты.