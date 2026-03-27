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Весенний сезон в Гомельском парке аттракционов официально открыт

27 марта 2026 06:55
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С приходом тепла в Гомеле вновь заработал парк аттракционов: весенний сезон здесь встречают во всеоружии – провели ремонт и модернизацию действующих аттракционов, а также установили три новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенний сезон в Гомельском парке аттракционов официально открыт-2

По просьбам гостей в парк вернули полюбившуюся многим «Летающую тарелку», но уже в современном исполнении, а популярный аттракцион «Скамья Микс» оснастили новыми техническими решениями. Для самых маленьких посетителей запускают детское колесо обозрения – монтаж уже завершили.

Весенний сезон в Гомельском парке аттракционов официально открыт-4

Виктор Гутыра, директор предприятия «Гомельский парк аттракционов»:
Он не ограничивает посетителей какими-то возрастными рамками. Единственное ограничение – это нагрузка на один посадочный модуль (120 килограмм). Детишки до трех лет могут кататься здесь бесплатно. Все аттракционы готовы к работе, прошли соответствующие технические освидетельствования, имеют допуски.

В 2025 году парк аттракционов посетило более полумиллиона человек, и чтобы избежать очередей в кассы, гостям советуют пользоваться мобильной платежной системой: на каждом аттракционе размещен QR-код для быстрой оплаты.

# Отдых

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