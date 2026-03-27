С апреля правительство Румынии введет кризисное положение в топливном секторе – оно будет действовать до конца июня с возможностью продления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя цена дизеля в стране уже превысила 2 евро за литр. Причина – последствия конфликта вокруг Ирана. В рамках мер сократят обязательное содержание биотоплива в бензине с 8 до 2 % и ограничат экспорт дизеля. Принятие документа дважды переносили из-за критики оппозиции, профсоюзов и партнеров по правящей коалиции. Экономический совет предупредил, что вмешательство в рыночные механизмы может привести к росту цен на другие товары.