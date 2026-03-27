Прямой эфир

Правительство Румынии введет кризисное положение в топливном секторе

27 марта 2026 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С апреля правительство Румынии введет кризисное положение в топливном секторе – оно будет действовать до конца июня с возможностью продления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Румынии введет кризисное положение в топливном секторе-2

Средняя цена дизеля в стране уже превысила 2 евро за литр. Причина – последствия конфликта вокруг Ирана. В рамках мер сократят обязательное содержание биотоплива в бензине с 8 до 2 % и ограничат экспорт дизеля. Принятие документа дважды переносили из-за критики оппозиции, профсоюзов и партнеров по правящей коалиции. Экономический совет предупредил, что вмешательство в рыночные механизмы может привести к росту цен на другие товары.

В Польше зафиксирован исторический рекорд стоимости дизельного топлива.

# Новости Румынии

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве в преддверии Пасхи стремительно дорожают продукты
27 марта 2026 06:43

В Литве в преддверии Пасхи стремительно дорожают продукты

В ЕС одобрили создание центров депортации за пределами объединения
27 марта 2026 06:41

В ЕС одобрили создание центров депортации за пределами объединения

«Можем говорить о дружбе между государствами»: Богодель о сотрудничестве Беларуси и КНДР
26 марта 2026 20:55

«Можем говорить о дружбе между государствами»: Богодель о сотрудничестве Беларуси и КНДР