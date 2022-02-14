Лукашенко: «А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолётов из Украины? И украинских, и других»

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили ряд важных тем: когда будут выведены российские войска с территории Беларуси и готов ли Александр Лукашенко помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском «фронте».