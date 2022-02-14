Лукашенко: «А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолётов из Украины? И украинских, и других»

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудили ряд важных тем: когда будут выведены российские войска с территории Беларуси и готов ли Александр Лукашенко помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском «фронте».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся и Россия закроет вылет самолетов из Украины? И украинских, и других. И поставить точки входа в Россию через Беларусь, что будете делать? Понимаете, безмозглость. Ладно, у них давно мозгов нет, у властей Литвы, но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать?
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
А все потому, что это не политика самой Украины, а тех, с кем она так сильно, изворачиваясь, пытается дружить.
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