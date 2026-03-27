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В Беларуси начался процесс возврата в страну молодых людей призывного возраста

27 марта 2026 07:13
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Начался процесс возвращения в Беларусь молодых людей призывного возраста, которые ранее уехали за границу и уклонялись от службы. Это стало возможным после корректировок Закона «О воинской обязанности и воинской службе», вступивших в силу в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался процесс возврата в страну молодых людей призывного возраста-2

Как пояснили в Генеральной прокуратуре, ключевое изменение заключается в том, что уклонист может быть освобожден от уголовной ответственности, если сам заявит о готовности выполнить воинский долг.

В Беларуси начался процесс возврата в страну молодых людей призывного возраста-4

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Как пример, в ходе расследования дела в отношении молодого человека было установлено, что тот, после окончания 11 классов, выехал в 2020 году в иностранное государство на заработки. Он знал, что в отношении него велось уголовное преследование за уклонение от мероприятий призыва на службу в армии по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса. 

После вступления в силу изменений законодательства обвиняемый решил вернуться в страну и исполнить свой воинский долг. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу с согласия прокурора была изменена на залог, в итоге молодой человек прошел мероприятия призыва и был направлен в войска для прохождения службы, а его уголовное преследование было прекращено.

С осени 2025 года по этой норме прекращено преследование уже в отношении 14 человек. Часть молодых людей после проверки направили в воинские части для прохождения службы.

# Армия Беларуси # Дмитрий Брылев

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