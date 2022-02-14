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Министр обороны Украины позвонил белорусскому коллеге. О чём они говорили?

14 февраля 2022 14:40
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Вопросы безопасности остаются определяющими в белорусско-украинской повестке. 14 февраля по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министров обороны двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр обороны Украины позвонил белорусскому коллеге. О чём они говорили?-1

Стороны обсудили текущее сотрудничество в военной сфере, имеющиеся болевые точки, а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Одной из тем разговора стала подготовка Вооруженных Сил. Главы ведомств выразили уверенность, что угрозы безопасности в связи с этим нет, несмотря на некоторую напряженность в отношениях.  

Министр обороны Украины позвонил белорусскому коллеге. О чём они говорили?-4

Впрочем, белорусская сторона неоднократно подчеркивала, что инициатором таких взаимоотношений Минск никогда не был. А народ Украины белорусы всегда считали братским. Украинский министр выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию диалога по вопросам безопасности.  

# Международная политика # Виктор Хренин # Алексей Резников # Фотофакт

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