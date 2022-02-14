Министр обороны Украины позвонил белорусскому коллеге. О чём они говорили?

Вопросы безопасности остаются определяющими в белорусско-украинской повестке. 14 февраля по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министров обороны двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили текущее сотрудничество в военной сфере, имеющиеся болевые точки, а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Одной из тем разговора стала подготовка Вооруженных Сил. Главы ведомств выразили уверенность, что угрозы безопасности в связи с этим нет, несмотря на некоторую напряженность в отношениях.