Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Минск – он согласился

Президент Беларуси во время телефонного разговора пригласил Дональда Трампа приехать в Минск с семьей, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Американский Президент приглашение принял.

Напомним, разговор президентов Беларуси и США состоялся 15 августа, когда Трамп направлялся на Аляску для переговоров с Путиным.

Александр Лукашенко и лидер США обсудили ряд вопросов: двустороннюю повестку, региональную тематику, а также говорили о ситуации в горячих точках, в том числе в Украине.

Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети прокомментировал телефонный разговор, отметив, что провел замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси.

Читайте также:

Лукашенко и Трамп созвонились по телефону

В Белом доме назвали время, когда начнется встреча Путина и Трампа

Стали известны составы делегаций США и РФ на переговорах на Аляске