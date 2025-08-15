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Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Минск – он согласился

15 августа 2025 15:10
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Президент Беларуси во время телефонного разговора пригласил Дональда Трампа приехать в Минск с семьей, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Американский Президент приглашение принял.

Напомним, разговор президентов Беларуси и США состоялся 15 августа, когда Трамп направлялся на Аляску для переговоров с Путиным.

Александр Лукашенко и лидер США обсудили ряд вопросов: двустороннюю повестку, региональную тематику, а также говорили о ситуации в горячих точках, в том числе в Украине.

Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети прокомментировал телефонный разговор, отметив, что провел замечательную беседу с уважаемым Президентом Беларуси. 

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Беларусь-США

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