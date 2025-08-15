Евразийский межправсовет утвердил программу развития торгов на общем биржевом рынке товаров

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на евразийском пространстве. Садыр Жапаров подчеркнул, что в условиях нынешних глобальных и геоэкономических вызовов, имеющих последствия для социально-экономического развития стран, необходимо уделить особое внимание устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Глава белорусского правительства отметил, что многие сложные вопросы удалось решить на заседании Евразийского межправительственного совета.

Предметнее дальнейшую стратегию развития объединения участники делегаций обсудили на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета. По его итогам главами правительств принят ряд решений. Так, например, утверждена программа развития торгов на общем биржевом рынке товаров. Она предполагает три этапа – разработку необходимой документации, реализацию пилотных проектов, а также старт полного функционирования биржевого рынка к 2029 году.

Алеся Абраменко, заместитель министра экономики Беларуси:

Принимается программа биржевой торговли, это важно для Беларуси в том числе. Один из приоритетов председательства Беларуси в ЕАЭС. Недавно была в прошлом году подписана концепция биржевой торговли. Сегодня принимается программа биржевой торговли товарами с пониманием того, что будут разработаны биржевые индикаторы, с точки зрения цен торговля станет более прозрачной, потому что ушли зарубежные компании, которые формировали вот эти индексы. Сейчас для нас очень важно сформировать свои индексы, которые всем будут понятны, и производители будут понимать, чем руководствоваться в формировании цен.

Также премьер-министры стран ЕАЭС утвердили концепцию развития общего рынка лекарственных средств. Основными направлениями работы в этом направлении станут совершенствование и оптимизация регистрационных процедур и регулирование обращения лекарств, развитие инфраструктуры, компетенций в странах Союза и их сотрудничество. Что касается общего рынка труда, межправительственный совет решил продолжить сближение квалификационных требований для наиболее востребованных профессий в ЕАЭС. Это должно упростить процесс трудоустройства для граждан, проживающих в странах Союза. Принято и решение о месте и времени проведения следующей встречи глав правительств ЕАЭС – заседание Совета 29-30 сентября примет Минск.