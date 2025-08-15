Встреча Путина и Трампа в Анкоридже начнётся в 22:00 по минскому времени

Внимание всего мира сегодня, 15 августа, приковано к Аляске, где в 22:00 по минскому времени, состоится первая очная встреча президентов России и США с июня 2021 года. Местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж. На повестке, помимо украинского кризиса, – экономическое сотрудничество и даже проект разработки редкоземельных минералов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что Владимир Путин уже вылетел на Аляску. Часть российской делегации, а также журналисты, которые будут освещать переговоры, уже прибыли на место и готовятся к встрече президентов. Трамп отправится в Анкоридж из Вашингтона в 13:45 по минскому времени. Накануне Кремль обнародовал программу предстоящих переговоров. Они начнутся с беседы тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Затем к президентам присоединятся члены делегаций – по пять человек с каждой стороны. Длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии. И, если все пойдет по плану, по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция.